Ad Arenzano arriva il Christmas Station Village Show con acrobati luci e spettacoli

24 dic 2025

Ad Arenzano la festa prosegue anche dopo Natale: nel giorno di Santo Stefano, a partire dalle ore 15:30, piazza Mazzini si anima con il Christmas Station Village Show, un vero e proprio villaggio natalizio con spettacoli luminosi, acrobati e trampolieri.Programma15.30 – Christmas Parade da via. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

