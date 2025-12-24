Acrobazie sotto il tendone Il circo senza animali alla conquista dei monzesi

Dal 25 dicembre all’11 gennaio, il parcheggio Stucchi di viale Sicilia si trasforma in un teatro di acrobazie e spettacoli circensi senza animali, grazie al Crazy Christmas Circus. Un'occasione per vivere un Natale diverso, all’insegna dell’arte circense e dell’intrattenimento, nel rispetto delle tradizioni etiche e culturali. La città di Monza si prepara ad accogliere questa esperienza unica, offrendo momenti di svago e meraviglia per tutta la famiglia.

La città si prepara a vivere un Natale 'acrobatico', grazie all'arrivo del Crazy Christmas Circus, che dal 25 dicembre all'11 gennaio trasformerà il parcheggio Stucchi di viale Sicilia in un'arena di emozioni circensi. Prodotto da Cristina Togni in collaborazione con i fratelli Joe e Karel Saly (noti come Saly Brothers ), questo circo moderno rinuncia deliberatamente agli animali, concentrandosi esclusivamente su acrobazie mozzafiato, coreografie luminose e numeri di alto livello artistico. Il motto "Inside the New Art Experience" riflette l'ambizione di proporre una visione contemporanea del circo: clown esilaranti, evoluzioni aeree, giocolieri, contorsionisti e gli 'elastonauti' con Cristina Togni protagonista.

