acquisti e cessioni caccia ai colpi per i rinforzi

Con l’ultimo turno dei campionati di calcio dilettanti andato in archivio lo scorso fine settimane, è il mercato a calamitare in via esclusiva l’attenzione delle società. E sono in dirittura d’arrivo gli ultimi "colpi", anche se il "mercato svincolati" può rappresentare per i club un pozzo al quale attingere all’occorrenza. In Seconda Categoria, la Polisportiva Naldi in cerca di punti-salvezza nel girone C ha ufficializzato proprio nelle scorse ore una serie di movimenti: al centrocampista Manuele Lazzerini, arrivato nelle scorse settimane, si è ad esempio aggiunto l’attaccante Alessandro Manconi, proveniente dal Bulldog Amatori Aics. 🔗 Leggi su Lanazione.it

