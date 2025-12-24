Achille Lauro | Resto single per non tradire Lavoro venti ore al giorno e dormo quattro ore a notte

Dal sogno di avere una “famiglia numerosissima” al rapporto con i suoi genitori: Achille Lauro si racconta in un’intervista al Corriere della Sera. Il cantante, reduce da X Factor, afferma di avere una “vita alienante, dormo quattro ore a notte”. Dopo aver raggiunto il successo, il suo pensiero è sempre stato rivolto alla famiglia: “La mia famiglia a un certo punto si è divisa, sono emozioni forti quelle che ho passato. Ma poi ci siamo ritrovati”. E sul padre afferma: “Il suo non stare mai fermo, il suo lavorare sempre e sempre cambiando lavoro, professore avvocato magistrato, senza accontentarsi mai”. 🔗 Leggi su Tpi.it

