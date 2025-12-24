Acea accordo con Algebris per l’acquisizione di Aquanexa
Acea comunica di aver firmato con Algebris Investments l’accordo vincolante per l’acquisizione di Aquanexa a seguito dell’accettazione da parte di Algebris Investments dell’offerta vincolante. Il valore economico dell’operazione in termini di enterprise value per il 100% di Aquanexa, con riferimento al perimetro attuale, è stimato in 205 milioni di Euro. Nella documentazione contrattuale è previsto un importo fisso e taluni importi variabili a titolo di earn-out, da riconoscersi proporzionalmente in base alla crescita organica dell’Ebirda nel 2025 (preliminarmente stimato a circa 27 milioni di Euro). 🔗 Leggi su Ildenaro.it
