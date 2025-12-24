Accordo Usa-Russia rinviato L’Ucraina al buio dopo i raid arretra ancora nel Donetsk
Rappresaglia dello zar con droni e missili, conquistata Siversk. Negoziati tra Casa Bianca e Cremlino in sospeso. Mosca: «Questioni irrisolte, se ne parla in primavera».. Helsinki annuncia l’innalzamento del limite d’età per i riservisti da 60 a 65 anni. La riforma, in vigore dal 2026, punta a portare i coscritti a un milione entro il 2031.. Lo speciale contiene due articoli. A ridosso delle feste di Natale, sull’Ucraina è piombata la rappresaglia della Russia con oltre 30 missili e 650 droni. L’allerta era già massima: il presidente russo, Vladimir Putin, aveva negato la possibilità di un cessate il fuoco per le festività e la scorsa settimana aveva promesso una risposta russa agli attacchi ucraini alle petroliere nel Mar Nero. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Tensione Usa-Russia sui test nucleari. Mezza Ucraina al buio dopo i raid
Leggi anche: Ucraina, gli Usa: "La Russia avanza nel Donetsk, ma perde 7mila soldati a settimana"
Ucraina, vertice Ue: uso asset russi per prestito a Kiev unica opzione. Mosca respinge la tregua di Natale; Le notizie di lunedì 15 dicembre sul conflitto in Ucraina; Usa: 'Risolto il 90% delle questioni tra Mosca e Kiev'. Stasera telefonata Trump-Zelensky; Rinviata a gennaio la firma dell’accordo con il Mercosur.
Negoziati Berlino, USA: “accordo di pace al 90%”/ “Russia accetterà condizioni”. Rebus sui territori Ucraina - Negoziati di pace a Berlino in attesa della cena coi leader UE (e con Trump in collegamento): i passi avanti tra USA e Ucraina, gli scenari ... ilsussidiario.net
GEO-FINANZA/ Dietro la pace in Ucraina l’accordo Usa-Russia che mette all’angolo l’Ue - I mercati, come settimana scorsa, hanno dimostrato di credere alle ipotesi; appena uscita la notizia dell’assenso ucraino al piano americano il prezzo del petrolio ha cominciato a scendere. ilsussidiario.net
Ucraina, la profezia Usa: "La Russia accetterà il progetto di accordo" - Il progetto di accordo raggiunto durante i negoziati a Berlino con gli ucraini prevede "garanzie di sicurezza molto forti" per Kiev, simili ... iltempo.it
Breaking Italy. . I leader europei hanno raggiunto un accordo sul prestito da dare all’Ucraina, che sarà di 90 miliardi di euro per sostenerla nell’ambito della guerra contro la Russia. Il prestito verrà finanziato attraverso un debito comune, in maniera simile a co - facebook.com facebook
#Ucraina Nessun accordo con la Russia sui territori nel vertice, ieri a Mosca, con gli inviati di Trump che commenta: "È un casino". Rubio parla però di "qualche progresso". Oggi il probabile incontro degli inviati statunitensi con Zelensky a Bruxelles. @franciba x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.