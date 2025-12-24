Accoltellato in un palazzo del viale della Vittoria il sospetto fermato dai carabinieri

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - L’uomo sospettato di aver accoltellato un coetaneo la scorsa notte in un appartamento del centro di Ancona è stato individuato dai Carabinieri e trasferito nel carcere di Montacuto, dove ora si trova in stato di fermo. Si tratta di un 55enne, per il quale è stato ipotizzato il reato di. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Ostia, muore il 19enne accoltellato: fermato un sospetto per l’omicidio

Leggi anche: Roma, shock in piena strada: 39enne accoltellato mentre litigava con la compagna, fermato un sospetto

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

accoltellato palazzo viale vittoriaUn uomo accoltellato nella notte: indagini in corso - Il ferito è stato soccorso e portato in ospedale dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico ... youtvrs.it

accoltellato palazzo viale vittoriaUn uomo accoltellato nella notte ad Ancona, indagano i carabinieri - Il ferito è stato soccorso e portato in ospedale dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico ... msn.com

Accoltellato mentre è con la fidanzata, grave un uomo di 54 anni. Tanti dubbi da chiarire - Un 54enne è stato portato d'urgenza all'ospedale di Torrette per le ferite riportate a causa di ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.