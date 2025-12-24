Accoltellato in un palazzo del viale della Vittoria il sospetto fermato dai carabinieri
ANCONA - L’uomo sospettato di aver accoltellato un coetaneo la scorsa notte in un appartamento del centro di Ancona è stato individuato dai Carabinieri e trasferito nel carcere di Montacuto, dove ora si trova in stato di fermo. Si tratta di un 55enne, per il quale è stato ipotizzato il reato di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
