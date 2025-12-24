Accoltellato in pieno centro l’uomo 54 anni è stato operato nella notte
Ancona, 24 dicembre 2025 – Notte violenta nel capoluogo dorico dove un uomo di 54 anni, italiano, è stato accoltellato. Ferito in una palazzina in pieno centro. Il ferimento è avvenuto in pieno centro, in viale della Vittoria, a pochi passi da piazza Diaz. Non si conoscono al momento le ragioni dell’aggressione ma i carabinieri stanno cercando il responsabile. Sul posto anche i militari della Scientifica. L’uomo ferito è stato operato nella notte. Il ferito è stato soccorso e portato in ospedale dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
