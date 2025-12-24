Accesso negli Usa negato a Thierry Breton e altri cittadini Ue L’irritazione della Commissione europea | Ferma condanna chiesti chiarimenti

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La decisione degli Usa di negare l’accesso a cinque cittadini europei, tra cui l’ex commissario europeo Thierry Breton, sta innescando un corto circuito con l’Ue. La Commissione europea «condanna fermamente» la scelta. «Abbiamo chiesto chiarimenti alle autorità statunitensi», si legge in una nota. «Misure ingiustificate». « La libertà di espressione – prosegue la Commissione Ue – è un diritto fondamentale in Europa e un valore fondamentale condiviso con gli Stati Uniti in tutto il mondo democratico. La UE è un mercato unico aperto e basato su regole, con il diritto sovrano di regolamentare l’attività economica in linea con i nostri valori democratici e gli impegni internazionali. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

