Accenture accordo per l’acquisizione di Cabel Industry dal gruppo Fibonacci

Accenture ha raggiunto un accordo per acquisire dal gruppo Fibonacci, Cabel Industry, società tecnologica italiana che fornisce servizi specializzati di core banking, IT managed services e operations, ormai partner consolidato per numerosi istituti anche di medie dimensioni. L’operazione rafforza il posizionamento di Accenture nel mercato dei servizi condivisi per il settore finanziario. Dal 2023, Accenture ha completato sette acquisizioni in Italia, tra cui IQT (Engineering Managed Services), Ammagamma (AI), Intellera Consulting (Pubblica Amministrazione), Fibermind (reti 5G e fibra), Customer Management IT e SirfinPA (Giustizia e Sicurezza), e SIPAL (Aerospazio e Difesa). 🔗 Leggi su Ildenaro.it
