Accanto alla gente sempre e comunque | nel video augurale della polizia anche un' agrigentina

La gente - sempre e comunque - protagonista. È con un video-spot che la polizia, anche quest'anno, augura buon Natale a tutti gli abitanti della penisola. Un video che per questa provincia ha un significato particolare: fra i poliziotti protagonisti c'è anche l'agrigentina Angela Di Salvo. È. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: L'appello della polizia locale alla gente della movida: “Rispettate le regole in strada”

Leggi anche: Ordigno inesploso, accanto alla sede della Polizia Locale: fallisce l'assalto al bancomat

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

«Una Chiesa accanto alla gente, non sopra di essa» Il Vescovo di Bergamo si racconta alla fine del suo mandato: «Ho vissuto anni di grandi cambiamenti, ma la comunità bergamasca resta una forza viva»... . Leggi l'intervista integrale su www.cittadeimille. - facebook.com facebook