Accadde oggi | 24 dicembre inizia il Giubileo della Speranza 2025

Il 24 dicembre 2024, Papa Francesco ha inaugurato il Giubileo della Speranza 2025, aprendo ufficialmente la Porta Santa. I primi pellegrini, provenienti da diverse nazionalità, hanno varcato la soglia simbolica, segnando l’inizio di un anno dedicato alla riflessione e alla speranza. Questo evento rappresenta un momento di incontro e di rinnovamento spirituale per i fedeli di tutto il mondo.

I primi pellegrini di Speranza, che hanno varcato la soglia della Porta Santa dopo Papa Francesco, erano rappresentanti di tutte le nazionalità Il 24 dicembre 2024 Papa Francesco ha dato il via al Giubileo della Speranza 2025, con l'apertura della

