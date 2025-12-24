Abracadabra – La Notte dei Miracoli a Roma tornano magia e stupore

Roma, 24 dic. (askanews) – Cosa può rendere il Natale a Roma ancora più speciale? La risposta arriva con un evento esclusivo e irresistibile: dal 26 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026, il prestigioso Teatro Ghione, in via delle Fornaci, apre le sue porte per il nono anno consecutivo al celebre e amatissimo spettacolo, capace di conquistare adulti e bambini, appassionati di magia e famiglie in cerca di un momento davvero memorabile. In un’atmosfera che unisce meraviglia, teatralità e illusionismo di altissimo livello, “Abracadabra – La Notte dei Miracoli” propone un cast internazionale di campioni della magia, artisti che hanno fatto della meraviglia il loro linguaggio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

