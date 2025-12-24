Magari cercate un argomento su cui discutere in queste giornate di pranzi e cene in compagnia. Potreste partire da una dichiarazione del ministro Matteo Salvini: “L'Italia è il bengodi dei delinquenti stranieri". Prima domanda: a quando risale questa frase? Risposta: agosto 2016. E chi era. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Abbiamo il governo di Bengodi: tutto come prima sulle strade di Maranza City

Leggi anche: La prima papera di Donnarumma con il Manchester City: sbaglia tutto su un calcio d’angolo

Leggi anche: Una Lamborghini a tutto gas e il ragazzo col machete: la folle notte sulle strade di Chiari

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Di Matteo: ''Per anni abbiamo venduto armi al governo terrorista israeliano'' #ninodimatteo #israele #gaza #referendumdellagiustizia - facebook.com facebook