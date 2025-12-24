Abano il bilancio nel segno di una crescita sostenibile

24 dic 2025

Con l’approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione 2026-2028, l’Amministrazione comunale di Abano Terme conferma una scelta netta: nessun aumento di tributi e tariffe, tutela delle famiglie e delle imprese, e rafforzamento dei servizi essenziali, nonostante. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

