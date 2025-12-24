A2 basket femminile L’Halley Thunder si prepara alla final eight di Coppa Italia

Sarà il San Giovanni Valdarno l'avversario della Halley Thunder Matelica nel primo turno della Final Eight di Coppa Italia di A2 femminile, in programma a Tortona dal 3 al 6 gennaio. Il match si disputerà alle 18.30 di sabato 3; la vincente poi affronterà in semifinale (lunedì 5, ore 14) la squadra che avrà la meglio nella gara fra Bolzano e Costa Masnaga (che pure si giocherà nel pomeriggio di sabato). La finale si terrà il giorno dell'Epifania alle 18. Le matelicesi arrivano all'appuntamento di Coppa da seconde in classifica al termine del girone d'andata, con due lunghezze di ritardo rispetto all'Alpo Villafranca, campione d'inverno, e due di vantaggio sulla coppia Bolzano-Umbertide.

