Una Task Force di Autostrade per l'Italia, fatta di 50 persone e 25 mezzi, ha lavorato fino all'alba di stamane, 24 dicembre, ripristinando a tempo record il tratto di carreggiata danneggiato dall'esplosione dell'autocisterna carica di Gpl avvenuta nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17.00. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - A1, esplosione autocisterna Gpl, 50 persone e 25 mezzi al lavoro fino all'alba per ripristinare la carreggiata danneggiata

Leggi anche: Inferno di fuoco sull'autostrada A1. Esplode un'autocisterna di Gpl

Leggi anche: Esplosione all’alba a Nettuno: auto danneggiata da ordigno rudimentale

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Inferno di fuoco sull'autostrada A1. Esplode un'autocisterna di Gpl; Il momento dell'esplosione dell'autocisterna sull'A1 VIDEO; Autocisterna di Gpl esplode in autostrada, crateri e danni agli autogrill | VIDEO; Cisterna con Gpl esplode dopo un incidente sull'A1, paura ma nessun ferito.

Autobotte esplode a Teano: il video choc del boato e la palla di fuoco che sale in cielo - Il tamponamento fra un Tir e un'autocisterna carica di Gpl, le fiamme e quindi l’esplosione. msn.com