A1 esplosione autocisterna Gpl 50 persone e 25 mezzi al lavoro fino all' alba per ripristinare la carreggiata danneggiata
Una Task Force di Autostrade per l'Italia, fatta di 50 persone e 25 mezzi, ha lavorato fino all'alba di stamane, 24 dicembre, ripristinando a tempo record il tratto di carreggiata danneggiato dall'esplosione dell'autocisterna carica di Gpl avvenuta nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17.00. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
