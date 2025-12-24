A Simone Campinoti subentra Claudia Ghezzi

Durante l’ultimo consiglio comunale di Empoli, si è proceduto alla surroga di Simone Campinoti, che ha rassegnato le dimissioni, con l’ingresso di Claudia Ghezzi. La modifica riguarda il gruppo di Forza Italia - Empoli del Fare, garantendo continuità all’attività consiliare e rispettando le procedure previste dal regolamento comunale.

EMPOLI Nel corso dell'ultimo consiglio comunale l'aula ha provveduto alla surroga dopo le dimissioni del consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia - Empoli del Fare, Simone Campinoti. Al suo posto è subentrata Claudia Ghezzi (nella foto) per la lista Empoli del Fare, legata alla coalizione dell'ex candidato sindaco. Con il subentro di Ghezzi, si modificano anche le composizioni delle Commissioni comunali dato che la consigliera è membro effettivo di tutte e quattro le Commissioni. Di seguito la composizione delle nuove Commissioni. Commissione I: presidente Francesca Peccianti. Membri: Athos Bagnoli, Marco Del Turco, Raffaele Donati, Claudia Ghezzi, Roberto Iallorenzi, Jacopo Maccari, Leonardo Masi, Iacopo Periti, Andrea Poggianti, Giulia Terreni.

