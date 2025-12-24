A Salanetti tutto tace Erba alta e abbandono Dei lavori non c’e traccia

A Salanetti, il cantiere per l’impianto di riciclo di rifiuti tessili e materiali per l’igiene della persona resta inattivo. L’erba cresce alta e i lavori, previsti entro la fine dell’anno, non sono ancora iniziati, lasciando la zona in uno stato di abbandono e inattività. La situazione evidenzia un rallentamento nel progetto e una mancanza di avanzamenti concreti nella realizzazione dell’impianto.

Tutto fermo a Salanetti. I lavori all'edificio destinato a ospitare l'impianto di riciclo di rifiuti tessili e materiali per l'igiene della persona che sarebbero dovuti iniziare entro la fine dell'anno ancora non sono partiti. Anzi, tutto fa pensare che non siamo imminenti. Il fabbricato è chiuso, nessun cantiere, nessun cartello, erba alta. Questa la situazione attuale. Entro giugno dovrà essere demolito, ricostruito e collaudato. Altrimenti addio alle risorse del Pnrr, 15 milioni complessivi, 10 per la parte destina al recupero di pannolini e pannoloni, 5 milioni e 400mila euro per gli scarti tessili.

