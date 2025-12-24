A Roma sono stati sequestrate 4 tonnellate di botti illegali in vista di Natale e Capodanno
Quattro tonnellate di “botti”, candele romane, batterie a tubi di lancio e mini-razzi. Quattro persone denunciate per detenzione clandestina e vendita abusiva di materiale esplosivo. È il bilancio di una serie di controlli fatti a Roma dalla guardia di finanza in vista delle feste di Natale e di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
