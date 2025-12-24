A processo per gli esplosivi in casa chiesta una consulenza tecnica sulle armi
È iniziato davanti al giudice Manfredi Coffari il processo a carico di Luigi Pulsiano, trentenne di Porto Empedocle, accusato di avere detenuto 29 chili di materiale esplosivo tra bombe carta, ordigni artigianali e prodotti pirotecnici vietati.Ai domiciliari con 29 chili di ordigni esplosivi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
