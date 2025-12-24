A Palazzo Chigi il pranzo degli auguri preparato dall' Istituto alberghiero Vergani-Navarra

L'Istituto alberghiero ‘Vergani-Navarra’ di Ferrara ha tenuto il tradizionale pranzo degli auguri di Natale presso gli spazi di Palazzo Chigi a Roma, offrendo un momento di convivialità e rappresentanza istituzionale. L’evento ha visto la partecipazione di studenti e docenti, sottolineando l’importanza della formazione professionale nel settore alberghiero e della cultura gastronomica italiana.

L'Istituto alberghiero 'Vergani-Navarra' di Ferrara ha organizzato il pranzo degli auguri di Natale negli spazi di Palazzo Chigi a Roma. Una giornata di grande prestigio per la scuola ferrarese e per tutto il territorio. Il tradizionale appuntamento si è svolto alla presenza della presidente del Consiglio.

