A Natale e Capodanno rinviato il mercato settimanale di Ortona | ecco quando si terrà
In occasione delle festività di Natale e Capodanno, il mercato settimanale previsto a Ortona nelle giornate di giovedì 25 dicembre 2025 e giovedì 1° gennaio 2026 è sospeso.Dal Comune, fanno sapere che il mercato sarà recuperato in via straordinaria dalle ore 6 alle ore 14, domenica 28 dicembre e.
Per Natale e fine anno il mercato settimanale di Tagliacozzo viene rinviato alle domeniche successive; Crotone, rinviato il mercato del primo giovedi del mese.
Per Natale e fine anno il mercato settimanale di Tagliacozzo viene rinviato alle domeniche successive - Il Comune di Tagliacozzo ha disposto alcune variazioni al calendario del commercio ambulante in occasione delle festività natalizie e di fine anno. terremarsicane.it
Cervia. Variazioni per il mercato di Natale e quello di Capodanno - Il calendario dei mercati di Piazza Costa a Cervia subisce alcune variazioni: il mercato di Natale è anticipato a martedì 23 dicembre, mentre quello di Capodanno si svolgerà domenica 28 dicembre. ravennanotizie.it
Tanti “soldi” per il Natale, pista di ghiaccio al mercato coperto - investimento di Palazzo dei Priori per eventi, luci e Capodanno, in campo il Consorzio in Centro, Farefacendo e altre associazioni Perugia, 15 novembre 2025 – Natale e Capodanno, il Comune ... lanazione.it
