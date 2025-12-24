A Natale aprite le frontiere Le Ong cavalcano l' ennesima strage di migranti
Un nuovo naufragio, un'altra strage di migranti. Con le Ong che strumentalizzano la "tratta dei nuovi schiavi" come l'ha chiamata Il Tempo nelle ultime inchieste sul business dei trafficanti di esseri umani dal Nord Africa all'Europa. L'ultimo caso è successo nel Mediterraneo centrale. Secondo quanto riferisce sul proprio account X Sea-Watch, "116 persone hanno perso la vita nell'ennesimo naufragio del 2025. L'unico sopravvissuto è stato salvato da un pescatore tunisino. Erano partiti giovedì scorso, e lunedì le abbiamo cercate con Seabird. Oggi Alarm Phone conferma il naufragio, avvenuto poco dopo la partenza". 🔗 Leggi su Iltempo.it
