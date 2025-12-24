A Natale albero o presepe? Luciano de Crescenzo spiega significati e differenza

Dai Re Magi a Cicci Bacco, da Benino al Pastore della Meraviglia: il filosofo-ingegnere Luciano de Crescenzo spiega la magia del presepe napoletano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

A Chieti c’è un presepe tradizionale che parla “al cuore delle persone”; Albero, pattinaggio e presepe: ultimi ritocchi per Natale a Gorizia; Il Natale nel Reatino tra rievocazioni e spettacoli; Il presepe del Sacro Cuore: 45 anni di arte e passione nelle mani di Luciano Barozzi (VIDEO).

Natale 2024, come decorare e addobbare casa/ Albero, presepe, luci e qualche spunto fai da te - Mancano una manciata scarsissima di giorni al Natale 2024 e – magari – nella frenesia lavorativa che sempre caratterizza il periodo precedente alle festività importanti (specie quelle natalizie) ... ilsussidiario.net

Albero vs. Presepe: l’eterna sfida tra innovatori e tradizionalisti. Con qualche sorpresa - L’otto dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, è infatti il giorno dell’albero e del presepe. repubblica.it

Il Natale nel Reatino tra rievocazioni e spettacoli - Rappresentazioni della Natività, allestimenti di presepi e spettacoli: da oggi a domenica prossima, il Reatino celebra il suo Natale e non solo. ilmessaggero.it