a natale 500mila tonnellate di cibo finiranno nella spazzatura

Durante le festività natalizie, si stima che oltre 500mila tonnellate di cibo vengano gettate via in Italia. Questo spreco rappresenta un problema sociale ed ambientale, con un impatto economico significativo per le famiglie. È importante sensibilizzare sulla riduzione degli scarti alimentari per un Natale più sostenibile.

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Oltre 500mila tonnellate di cibo finiranno nella spazzatura durante le festività natalizie, con uno spreco che potrà raggiungere anche 80 euro a famiglia. Lo denuncia Assoutenti, che invita le famiglie a una maggiore attenzione per salvare il portafogli in occasione delle feste. Tra il cenone della Vigilia e il pranzo di Santo Stefano si stima che circa 500mila tonnellate di prodotti alimentari e bevande andranno sprecati, finendo nella spazzatura al termine delle festività – spiega Assoutenti – In termini economici lo spreco di Natale può costare fino a 80 euro a famiglia, soldi letteralmente gettati tra i rifiuti a causa di acquisti eccessivi, gestione poca accorta della cucina e mancato riutilizzo dei cibi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

