“L’intitolazione della scuola a Sergio Ramelli intende offrire alle giovani generazioni un’occasione di riflessione sui principi costituzionali di libertà di pensiero, pluralismo democratico e convivenza civile, riaffermando che il confronto delle idee deve svolgersi sempre nel rispetto reciproco e nel ripudio di ogni forma di violenza”. La giunta comunale di Nardò, guidata dal sindaco Pippi Mellone, commissario della Lega per la provincia di Lecce, ha approvato ieri una delibera con cui dispone l’intitolazione del nuovo edificio di una scuola superiore, in piazza Giulio Pastore, alla memoria di Sergio Ramelli, il militante di Fronte della Gioventù ucciso, quando aveva 18 anni, da un commando di Avanguardia Operaia nel 1975. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - A Nardò (Lecce) la prima scuola intitolata a Sergio Ramelli, martire della violenza comunista

Leggi anche: Una via in memoria di Sergio Ramelli? L'opposizione: "Si ricordino tutte le vittime della violenza politica"

Leggi anche: Una via per Sergio Ramelli, l'Anpi: "Meglio dedicarla alle vittime degli anni di piombo e della strategia della tensione"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Alcuni striscioni sono stati affissi da CasaPound a Lecce, Nardò e Squinzano. - facebook.com facebook