A Mosca esplode un' auto nella via dove è stato ucciso il generale Sarvarov | due agenti morti
Nella notte un'auto è esplosa a Mosca nella stessa strada in cui il generale dell'esercito russo Fanil Sarvarov è stato fatto saltare in aria qualche giorno fa. Morti due agenti della polizia stradale, inizialmente feriti e portati in ospedale. Lo riporta il Comitato Investigativo Russo. I media affermano che, secondo una versione, una o più persone sconosciute avrebbero lanciato un ordigno esplosivo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
