A lezione da Rossella C’è Brescia alla Maison

Il 18 gennaio, Rossella Brescia sarà ospite a La Maison della Danza, scuola diretta dal Maestro Scortecci, a Brescia. In occasione di questa giornata, la ballerina terrà una masterclass di danza moderna, offrendo agli appassionati un’opportunità di approfondimento e formazione. L’evento rappresenta un momento importante per gli studenti e gli amanti della danza, che potranno apprendere da una professionista di grande esperienza.

Rossella Brescia sarà ospite de La Maison della Danza, la scuola di danza diretta dal Maestro Scortecci, domenica 18 gennaio per una attesissima masterclass di danza moderna. Due lezioni da 90 minuti: una per la fascia di età 1014 anni e una per over 14 anni, per cui le iscrizioni sono già aperte. Rossella Brescia è una delle artiste più versatili e amate dello spettacolo italiano: ballerina, conduttrice, attrice e speaker radiofonica. Nata a Martina Franca, dopo anni di studio di danza classica e moderna conquista il pubblico televisivo come prima ballerina in programmi di grande successo, da Buona Domenica ad Amici di Maria De Filippi, imponendosi per eleganza e tecnica.

