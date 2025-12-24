A due anni dall’incidente di Ca’ Gulino si ricordano le vittime della tragedia

A due anni dall’incidente nella galleria di Ca’ Gulino, che ha causato la perdita di tre sanitari del Potes di Fossombrone e di un paziente, l’Ast Pesaro e Urbino rinnova il ricordo delle vittime. Un momento di memoria per onorare le persone coinvolte in questa tragedia, mantenendo vivo il loro ricordo nel rispetto della loro memoria.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.