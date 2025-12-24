A due anni dall’incidente di Ca’ Gulino si ricordano le vittime della tragedia
A due anni dall’incidente nella galleria di Ca’ Gulino, che ha causato la perdita di tre sanitari del Potes di Fossombrone e di un paziente, l’Ast Pesaro e Urbino rinnova il ricordo delle vittime. Un momento di memoria per onorare le persone coinvolte in questa tragedia, mantenendo vivo il loro ricordo nel rispetto della loro memoria.
A due anni dall’incidente nella galleria di Ca’ Gulino, tra un autobus e un’ambulanza, costato la vita a tre sanitari del Potes di Fossombrone e al paziente che trasportavano, l’Ast Pesaro e Urbino li ricorderà nuovamente tutti e quattro. Venerdì 27 dicembre, alle 10.30, in loro memoria sarà celebrata una messa nella cappella dell’ ospedale di Fossombrone. Una cerimonia commemorativa che rappresenterà un momento di raccoglimento collettivo per non dimenticare Stefano Sabbatini (autista soccorritore), Cinzia Mariotti (infermiera), Sokol Hoxha (medico) e il paziente trasportato, Alberto Serfilippi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
