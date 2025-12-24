Il 19 dicembre 1843, Charles Dickens pubblicò A Christmas Carol, un’opera che nel tempo è diventata un classico del Natale. Nonostante siano passati 182 anni, i temi di solidarietà, rinascita e riflessione sociale mantenono tutta la loro attualità, sottolineando l’importanza di valori universali ancora oggi.

Era il 19 dicembre 1843 quando Charles Dickens pubblicò A Christmas Carol, il romanzo che divenne simbolo del Natale. Da noi tutti conosciuto come Canto di Natale, quest’opera non è semplicemente un racconto natalizio, ma la rappresentazione lucida e drammatica della realtà, un libro politico che attraverso l’uso di espedienti fantasiosi e romantici, si pone come trattato di denuncia della condizione sociale dell’epoca vittoriana. Tra l’altro, questo libro venne pubblicato dopo un viaggio che Dickens fece in America, luogo nel quale ebbe modo di riflettere molto sulla condizione operaia, sulla povertà e in generale sulle grandi ingiustizie sociali dell’epoca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - A Christmas Carol di Dickens compie 182 anni, ma resta sorprendentemente attuale

Leggi anche: "A Christmas Carol": spettacolo tratto dal racconto di Dickens con Roberto Ciufoli

Leggi anche: «A Christmas Carol Musical» incanta Bergamo: il grande classico di Dickens arriva al ChorusLife Arena

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Roma | A Christmas Carol - Il Canto di Natale.

Tempio a colori, la magia di “A candy carol” irrompe in Piazza Gallura - Con “A candy carol”, primo atto dell’articolato impianto installativo nato dalla visione di Manuel Marotto, della sua ColorArt e dalle mani artigiane del gruppo AsaraArt, il centro storico di Tempio ... unionesarda.it

A Bari arriva «A Christmas Carol», il celebre musical che ha incantato Broadway - Dall’omonimo capolavoro di Charles Dickens sarà in scena domenica 28 dicembre al TeatroTeam. lagazzettadelmezzogiorno.it