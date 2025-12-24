A Chivu Allegri Conte Gasperini nessun calciatore ha detto che si butterebbe nel fuoco per lui a Conte sì

Il rapporto tra allenatori e calciatori può variare notevolmente, come evidenziato da alcune differenze tra Conte e altri tecnici come Chivu, Allegri e Gasperini. Secondo un articolo del Corriere della Sera di Paolo Tomaselli, Conte si distingue per la capacità di creare legami profondi con i suoi giocatori, portandoli a dare il massimo e a sentirsi parte di un progetto condiviso. Questa diversità di approccio evidenzia l’importanza delle relazioni umane nel calcio professionistico.

Il Corriere della sera, con Paolo Tomaselli, scrive l'elogio della diversità di Antonio Conte il tecnico che riesca creare un rapporto speciale con i suoi calciatori, un filo indissolubile che porta i giocatori a dare il massimo (e anche di più) per l'allenatore che riesce a valorizzarli come nessun altro. Scrive il Corriere della Sera che prende spunto dalle parole di Politano subito dopo la vittoria in Supercoppa contro il Bologna di Italiano (strapazzato ben oltre il risultato di 2-0): «Conte è il nostro condottiero, siamo pronti a buttarci nel fuoco per lui».

