A che ora vedere la messa di Natale in tv | orario e canale per il 24 e il 25 dicembre 2025

La notte della Vigilia e il giorno di Natale tornano a essere, anche in televisione, un tempo di preghiera e condivisione, scandito dai riti più solenni della tradizione cristiana. Rai 1 e Tv2000 accompagnano fedeli e telespettatori in questo percorso spirituale con la diretta delle celebrazioni.

