A che ora inizia la Messa della Vigilia di Natale 2025 con Papa Leone | orario inizio

, quanto dura, quando finisce, 24 dicembre, durata. A che ora inizia la Messa della Vigilia di Natale 2025 con Papa Leone XIV in diretta in mondovisione dalla Basilica di San Pietro? Appuntamento su Rai 1 e Tv2000 per oggi, 24 dicembre 2025, alle ore 22 (con collegamento su Rai 1 dalle 21.50 e su Tv2000). La celebrazione del Pontefice è prevista alle 22, mentre in passato Papa Francesco diceva la Messa della notte di Natale alle 19. Una delle veglie più importanti per i cattolici, in programma oggi dalla Basilica di San Pietro a Roma. 🔗 Leggi su Tpi.it

