A Borrello c' è il presepe vivente

Terza edizione del presepe vivente a Borrello, sabato 27 dicembre, in largo Risorgimento, a cura dell'associazione culturale La Fonte. A partire dalle 17, si ripeterà il rito della Natività.Ci saranno inoltre la banda dei Babbo Natale di Introdacqua e scrippelle e caldarroste per tutti. . 🔗 Leggi su Chietitoday.it

