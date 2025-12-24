A Borrello c' è il presepe vivente
Terza edizione del presepe vivente a Borrello, sabato 27 dicembre, in largo Risorgimento, a cura dell'associazione culturale La Fonte. A partire dalle 17, si ripeterà il rito della Natività.Ci saranno inoltre la banda dei Babbo Natale di Introdacqua e scrippelle e caldarroste per tutti. . 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Torna il presepe vivente a Oliveto
Leggi anche: Tutti a Moncioni. C’è il presepe vivente
Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.
A Borrello c'è il presepe vivente - Terza edizione del presepe vivente a Borrello, sabato 27 dicembre, in largo Risorgimento, a cura dell'associazione culturale La Fonte. chietitoday.it
A Lucca i presepi viventi da tutta Italia
Settimana di eventi a Villa Cambiaso! ...oltre a Tracce di Natale - Mostra Collettiva Artistica e Presepe in Vetrina - “Natale nel Borgo” Ecco i nuovi appuntamenti: Giovedì 18 ore 21.00 Visita Esoterica di Natale Special Edition con Giovanni Borrello - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.