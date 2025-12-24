C ome si trucca a Natale Paulina Porizkova? Ovviamente, con un rossetto rosso incendiario. A 60 anni, la supermodella superstar degli anni Ottanta torna protagonista delle immagini festive di Estée Lauder. Con un messaggio chiaro e luminoso: basta oregiudizi, la bellezza e la seduzione non hanno età. Paulina Porizkova contro filtri e Photoshop: “Sexy senza data di scadenza” X Leggi anche › Paulina Porizkova: «La bellezza è genetica, l’energia è una risorsa che va coltivata» › Paulina Porizkova: la bellezza senza filtri di una (splendida) donna di 60 anni Paulina Porizkova, il trucco di Natale “no age”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A 60 anni, la supermodella sfida le convenzioni con un rossetto rosso che ispira le donne a brillare in ogni fase della vita

Leggi anche: È rouge mania: con le feste il rossetto rosso si riprende la scena e cambia stile. 5 varianti che devi provare

Leggi anche: La normalizzazione della violenza contro le donne ha a che fare con la pornografizzazione della vita quotidiana

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Mike Tyson torna sul ring a 60 anni, sfida Mayweather: «Match che frantumerà ogni record economico» - Non si conosce nulla sul luogo e sulla data (si vocifera a inizio 2026), ma si sa già che sarà qualcosa di indimenticabile. corriere.it

BUON COMPLEANNO Carla Bruni ---- 58 anni Carla Bruni, all'anagrafe Carla Gilberta Bruni Tedeschi, in seguito al matrimonio con Nicolas Sarkozy conosciuta anche come Carla Bruni-Sarkozy, è una cantautrice, attrice e supermodella italiana naturalizzata fr - facebook.com facebook

Il #12dicembre 1991 #RichardGere sposa la supermodella #CindyCrawford. Lei appena ventenne era all’apice del successo e lui, di 15 anni più grande, era già considerato un sex symbol e un mito del cinema internazionale. L’idillio durò poco, dopo appena x.com