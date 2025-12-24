A 11 anni vende libri e disegni per fare il regalo alla sorellina

A soli 11 anni, Antonio Del Prete di Mugnano (Napoli) ha deciso di vendere libri e disegni per fare un regalo alla sorellina. Con impegno e semplicità, ha creato un gesto di affetto che dimostra come anche i più giovani possano esprimere cura e attenzione. La sua iniziativa, accompagnata da una tutina azzurra e una raccolta di disegni, testimonia un gesto genuino e sincero.

di Antonio Del Prete MUGNANO (Napoli) Una tutina azzurra, una raccolta di disegni e un paio di sensi di colpa. È tutto quello che ha Alessio, undici anni appena. Abbastanza per affrontare quello che gli dev’essere sembrato un problema serio, cioè procurarsi un regalo di Natale per la sorellina di tre anni. La soluzione? Perfetta per logistica e senso del marketing. Afferra lo zainetto e lo riempie di fogli colorati; giubbino, saltello, e poi via, fuori di casa. A Mugnano, provincia napoletana. Alessio raggiunge a passi svelti un negozio di giocattoli: raccoglie i suoi disegni e un po’ di coraggio per invitare i passanti ad acquistare anche da lui, aggiungendo doni a doni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A 11 anni vende libri e disegni per fare il regalo alla sorellina Leggi anche: A 11 anni vende libri e disegni per un regalo alla sorellina: Alessio insegna il vero senso del Natale Leggi anche: Mugnano. Vende libri e disegni per comprare un regalo alla sorellina: carabinieri commossi aiutano un bimbo di 11 anni Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Bambino di 11 anni scappa di casa per vendere libri e disegni in strada: «Mi servono soldi per comprare un regalo alla mia sorellina»; Vende disegni per comprare un regalo di Natale alla sorellina: la storia del piccolo Alessio; Mugnano, a 11 anni vende libri e disegni per strada: «Volevo fare un regalo alla mia sorellina»; Undicenne vende libri e disegni per strada: Voglio fare una regalo alla mia sorellina. A 11 anni vende libri e disegni per fare il regalo alla sorellina - di Antonio Del Prete MUGNANO (Napoli) Una tutina azzurra, una raccolta di disegni e un paio di sensi di colpa. quotidiano.net

