6 anni fa il memorabile video natalizio di Jannik Sinner e Maria Sharapova
C’è stato un periodo in cui Jannik Sinner e Maria Sharapova ruotavano attorno alle stesse zone. Precisamente al Piatti Tennis Center, dove la carriera dell’altoatesina è partita e quella della russa, nella parte dopo la lunga sospensione, si stava avviando al termine senza raggiungere i picchi del pre-2016. Nei fatti, Riccardo Piatti è stato il primo coach ad alti livelli di Sinner e l’ultimo di Sharapova. Fu di quel tempo, della fine del 2019, un video che spopolò rapidamente sui social nel quale i due si intrattennero in un vero e proprio ballo natalizio. Per assurdo, fu quella una delle ultime situazioni di reale sorriso prima che il mondo dovesse trovarsi con qualcosa di enorme da affrontare, la pandemia di Covid-19. 🔗 Leggi su Oasport.it
