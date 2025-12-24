5 km di buon natale col sorriso la tradizione si rinnova le foto

Prato, 24 dicembre 2025 – Nemmeno l’inclemente pioggia, caduta con insistenza fino a pochi attimi prima della partenza, è riuscita a frenare l’entusiasmo e la voglia di stare insieme dei podisti pratesi e di altri di Firenze e Pistoia. È stata infatti buona la partecipazione alla tradizionale corsa degli auguri di Natale, appuntamento ormai irrinunciabile del calendario cittadino, organizzato da Silvano Melani del negozio Il Campione. 5 Km di Buon Natale col Sorriso, le foto Circa 300 i podisti che, vestiti da Babbo Natale, hanno colorato di rosso e sorrisi il primo pomeriggio della vigilia. Dopo un primo tratto lungo la pista ciclabile che costeggia il fiume Bisenzio, il serpentone festoso ha invaso le vie del centro storico, regalando ai cittadini un colpo d’occhio suggestivo e carico di atmosfera natalizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

