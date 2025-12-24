40enne accoltellato sul lungomare dramma a Natale | chi è stato
Un 40enne è stato accoltellato sul lungomare nella primissima mattinata di ieri a Salerno e per l’aggressione è stato fermato un uomo con le accuse di tentato omicidio e rapina. I Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R.M. della Compagnia di Salerno hanno sottoposto a fermo Antonio Luca Buono, ritenuto gravemente indiziato dei reati contestati. L’episodio si è verificato all’alba, quando la vittima, un salernitano di 40 anni, è rimasta gravemente ferita dopo aver ricevuto numerose coltellate al termine di una lite tra i due uomini. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, il diverbio sarebbe degenerato in un contesto di verosimile alterazione alcolica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
