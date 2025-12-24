Un 40enne è stato accoltellato sul lungomare nella primissima mattinata di ieri a Salerno e per l’aggressione è stato fermato un uomo con le accuse di tentato omicidio e rapina. I Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R.M. della Compagnia di Salerno hanno sottoposto a fermo Antonio Luca Buono, ritenuto gravemente indiziato dei reati contestati. L’episodio si è verificato all’alba, quando la vittima, un salernitano di 40 anni, è rimasta gravemente ferita dopo aver ricevuto numerose coltellate al termine di una lite tra i due uomini. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, il diverbio sarebbe degenerato in un contesto di verosimile alterazione alcolica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - 40enne accoltellato sul lungomare, dramma a Natale: chi è stato

Leggi anche: Accoltellato un uomo sul Lungomare di Salerno da sconosciuti all’Antivigilia di Natale

Leggi anche: 17enne accoltellato sul lungomare di San Ferdinando e operato d'urgenza, arrestato un coetaneo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Accoltellamento sul lungomare: arrestato un 20enne salernitano, il Prefetto incrementa i controlli; Salerno, preso il giovane che ha accoltellato un 40enne sul Lungomare; Salerno, lite degenera in accoltellamento sul lungomare Trieste: 40enne in ospedale.

Accoltellato un uomo sul Lungomare di Salerno da sconosciuti all’Antivigilia di Natale - Un 40enne italiano accoltellato sul Lungomare di Salerno: indagano i carabinieri, l'uomo è ricoverato all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona ... fanpage.it