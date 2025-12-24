24 dicembre Missione di Santa Maria | la prodigiosa conoscenza del piccolo veggente

La Madonna è apparsa nella missione gesuitica di Santa Maria a un giovanissimo veggente in attesa del battesimo per infondergli una conoscenza assolutamente miracolosa. Ancora oggi a Stevensville, nel Montana (Stat Uniti), si trova la storica missione di Santa Maria, fondata dai padri Gesuiti nel 1841 e progettata come un villaggio permanente per gli indiani.

Guida tv 24 dicembre 2025, programmi da non perdere stasera in chiaro e su Sky - Su Rai 1 andrà in onda la Santa Messa di Natale celebrata da Papa Leone XIV, su Canale 5 appuntamento con il Concerto di Natale de Il Volo. msn.com

Giubileo 2025, Papa Francesco ha aperto la Porta Santa: in 30mila a San Pietro. Il racconto della cerimonia - Inizia oggi il Giubileo, un periodo sacro e importantissimo per la Chiesa cattolica che durerà circa un anno, e vedrà fedeli in pellegrinaggio da tutto il mondo. roma.corriere.it

HISTORY 24 DICEMBRE 1968 L'astronauta William Anders della missione Apollo 8 fotografa il sorgere della Terra da dietro la Luna. DECEMBER, 24. 1968 Apollo 8 astronaut William Anders photographs Earthrise from behind the Moon. @NASA. - facebook.com facebook

