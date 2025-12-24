24 dicembre 1911 nasce Rodolfo Siviero | la storia dello 007 dell’arte toscano

Il 24 dicembre 1911 nasceva a Guardistallo Rodolfo Siviero, noto come lo ‘007 dell’arte’. La sua figura è legata alla tutela e al recupero di patrimoni artistici italiani, contribuendo in modo decisivo alla preservazione del patrimonio culturale nazionale. La sua attività, svolta con dedizione e competenza, ha lasciato un’impronta importante nel mondo dell’arte e della sicurezza culturale.

Firenze, 24 dicembre 2025 – Il 24 dicembre 1911, nasceva a Guardistallo, Rodolfo Siviero, lo '007 dell'arte', appellativo che, si può dire, si era guadagnato sul campo per essere stato un eroe che ha protetto e recuperato opere d'arte. Ha diretto dal 1946 fino alla morte, nel 1983, l'ufficio incaricato di riportare in Italia i beni culturali illegalmente portati all'estero e nel corso della sua lunga attività ha recuperato un grandissimo numero di opere d'arte, guadagnandosi l'appellativo di "007 dell'arte" per il suo modo di agire più da agente segreto che da diplomatico. Ma il mito costruito attorno alla sua figura ha sicuramente contribuito all'affermazione dell'idea che i beni culturali sono parte fondante della memoria in cui una comunità si riconosce e si unisce.

