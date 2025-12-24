Circa 18.000 anni fa, i cacciatori-raccoglitori che abitavano l’attuale Ucraina non si arresero alle condizioni ambientali proibitive: venti ghiacciati, temperature ben sotto lo zero e alberi così rari da non poter essere usati per scaldarsi o costruire un riparo. Al contrario, dimostrarono un’ingegnosità architettonica senza precedenti, utilizzando i resti dei giganti della steppa, i mammut lanosi, per erigere vere e proprie case resistenti al gelo. Un recente studio scientifico, basato su scavi effettuati nel sito di Mezhyrich, ha utilizzato tecnologie avanzate per datare con precisione queste strutture. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - 18.000 anni fa gli umani sopravvissero al gelo costruendo case con ossa di mammut

