18.000 anni fa gli umani sopravvissero al gelo costruendo case con ossa di mammut

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Circa 18.000 anni fa, i cacciatori-raccoglitori che abitavano l’attuale Ucraina non si arresero alle condizioni ambientali proibitive: venti ghiacciati, temperature ben sotto lo zero e alberi così rari da non poter essere usati per scaldarsi o costruire un riparo. Al contrario, dimostrarono un’ingegnosità architettonica senza precedenti, utilizzando i resti dei giganti della steppa, i mammut lanosi,   per erigere vere e proprie case resistenti al gelo. Un recente studio scientifico, basato su scavi effettuati nel sito di Mezhyrich, ha utilizzato tecnologie avanzate per datare con precisione queste strutture. 🔗 Leggi su Cultweb.it

18000 anni fa gli umani sopravvissero al gelo costruendo case con ossa di mammut

© Cultweb.it - 18.000 anni fa gli umani sopravvissero al gelo costruendo case con ossa di mammut

Leggi anche: Perugia, ossa ritrovate in via del Cortone: "Resti umani di oltre 200 anni"

Leggi anche: Svelato il mistero delle ossa di mammut “impossibili”: a chi appartengono e perché celano un altro enigma

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.