15enne sequestrato e rapinato a Milano aggressore 20enne tunisino resta in carcere il giudice | Elevatissime capacità criminali

Il gip Tommaso Perna ha convalidato l’arresto e applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti del 20enne tunisino che, lo scorso 21 dicembre, ha aggredito e rapinato un 15enne in corso Buenos Aires a Milano insieme alla sua "baby gang" In merito al 15enne sequestrato e rapinato a M. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - 15enne sequestrato e rapinato a Milano, aggressore 20enne tunisino resta in carcere, il giudice: “Elevatissime capacità criminali”

