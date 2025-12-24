Il gip Tommaso Perna ha convalidato l’arresto e applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti del 20enne tunisino che, lo scorso 21 dicembre, ha aggredito e rapinato un 15enne in corso Buenos Aires a Milano insieme alla sua "baby gang" In merito al 15enne sequestrato e rapinato a M. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - 15enne sequestrato e rapinato a Milano, aggressore 20enne tunisino resta in carcere, il giudice: “Elevatissime capacità criminali”

Leggi anche: Ragazzo rapinato a Milano, convalidato l’arresto del 20enne: ha capacità criminali elevatissime

Leggi anche: 15enne rapinato a Milano, resta in carcere il maggiorenne del gruppo: “Capacità criminale elevatissima”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Milano, 15enne rapinato: salvato da una telefonata; Ragazzino rapinato e rapito per un'ora da una baby gang a Milano: salvo grazie a una chiamata del papà; Milano, 15enne rapinato, spogliato e costretto a prelevare al bancomat: 4 arresti (3 sono minori); Milano, 15enne aggredito e rapinato. Il padre riesce a far intervenire i carabinieri.

Quindicenne ostaggio della baby gang, spogliato, minacciato e rapinato in corso Buenos Aires a Milano: così il padre è riuscito a salvare il ragazzo grazie al cellulare - Ricattato al telefono dal branco dopo che gli avevano sequestrato il figlio, l’uomo ha allertato subito i carabinieri: in quattro sono stati arrestati. ilgiorno.it