15enne rapinato a Milano resta in carcere il maggiorenne del gruppo | Capacità criminale elevatissima

(Adnkronos) – Resta in carcere il ventenne tunisino che domenica scorsa, insieme a tre complici minorenni, ha rapinato e tentato di estorcere denaro a un ragazzo di 15 anni in zona corso Buenos Aires. Lo ha deciso il gip del tribunale di Milano, Tommaso Perna, convalidando l'arresto per rapina aggravata in concorso e tentata estorsione. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

