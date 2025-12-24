Come augurare Buon Natale via WhatsApp in maniera originale: scegliamo le formune che fanno al caso nostro e ci sembrano più appropriate. Il Natale è il momento perfetto per fermarsi un attimo e far sentire la propria vicinanza alle persone care, anche con un semplice messaggio: WhatsApp, rapido e immediato, è diventato uno dei canali più utilizzati per scambiarsi auguri natalizi, capaci di strappare un sorriso o scaldare il cuore in pochi secondi. Ma quante volte siamo rimasti senza idee originali per augurare buone feste natalizie e quante altre abbiamo letto con un po’ di scocciatura messaggi augurali riciclati o perfino inoltrati? (foto Canva) -CityRumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - 10 messaggi WhatsApp per dire Buon Natale: la guida all’augurio di buone feste natalizie

Leggi anche: 10 minuti, Sallusti al posto di Porro per le feste natalizie

Leggi anche: Auguri di buon Natale 2025: le 20 frasi per biglietti e messaggi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Antitrust a Meta: stop esclusione Chatbot AI concorrenti da WhatsApp; Così un semplice messaggio permette ai truffatori di rubarvi l’account di WhatsApp; Festival delle Scale 2025: passeggiate narrate e trekking tra le pedamentine di Napoli; VIDEO| Il messaggio di Checco Zalone a reti Mediaset unificate: il nuovo brano La prostata inflamada.

WhatsApp, in arrivo misura anti-spam per limitare il numero di messaggi - L'app di messaggistica sta testando una nuova funzione per limitare il numero di messaggi che utenti privati e aziende possono inviare a persone sconosciute, senza ricevere risposta. tg24.sky.it

Come mandare messaggi WhatsApp che si autodistruggono, nel 2025 - Se scorressimo le chat WhatsApp di un qualsiasi smartphone è probabile che, saltando da una chat all’altra (gruppi inclusi), si possa riassumere almeno a grandi linee la vita del proprietario. esquire.com

10 Modi per Dire “Buon Natale” in Inglese ??

IL CAFFEINO QUOTIDIANO DI P. LIVIO 23 Dicembre - Diretta 031/610610 - Messaggi WhatsApp 031/610610 - E-mail [email protected] - facebook.com facebook