007 First Light è stato rimandato | IO Interactive svela la nuova data di uscita

IO Interactive ha comunicato il rinvio di 007 First Light, il nuovo titolo dedicato a James Bond. La casa di sviluppo ha condiviso la data di uscita aggiornata, offrendo ai fan una nuova prospettiva sul progetto. L’attesa per il gioco prosegue, con l’obiettivo di garantire un prodotto di qualità superiore. Restano quindi da attendere ulteriori dettagli sulla futura disponibilità di 007 First Light.

IO Interactive ha annunciato un importante aggiornamento su 007 First Light, comunicando il rinvio dell'atteso videogioco dedicato a James Bond. Il titolo, inizialmente previsto per la fine di marzo 2026, arriverà ora il 27 maggio 2026. Si tratta di uno slittamento di circa due mesi, una decisione che lo studio ha definito necessaria per garantire un livello qualitativo all'altezza delle aspettative, con l'annuncio che è stato condiviso direttamente sui social, accompagnato da una spiegazione dettagliata. Nel messaggio ufficiale, IO Interactive chiarisce che 007 First Light rappresenta il progetto più ambizioso mai affrontato dal team.

