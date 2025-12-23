Zuppi sulla pace giusta a Kiev | Deve essere un compromesso Trump? Ha saputo aprire al dialogo

Il cardinale Zuppi ha recentemente commentato a Kiev l'importanza di una pace equilibrata, sottolineando la necessità di un compromesso. Ha inoltre evidenziato il ruolo del dialogo nella soluzione dei conflitti, citando l'apertura di Trump in tal senso. Parallelamente, ha invitato il Parlamento italiano a discutere con attenzione il tema del Fine Vita, considerando le linee guida della Cassazione. Un intervento che invita a riflettere su responsabilità e decisioni fondamentali per il paese.

Zuppi ha anche affrontato il tema del Fine Vita, invitando il Parlamento a prendere una decisione, magari seguendo le linee guida della Cassazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Zuppi sulla pace giusta a Kiev: “Deve essere un compromesso, Trump? Ha saputo aprire al dialogo” Leggi anche: Agorà festival, il cardinale Matteo Zuppi in dialogo con Cesena sulla pace: "La guerra è una bestemmia" Leggi anche: Dialogo per la pace, il card. Zuppi parla con i giovani La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Zuppi: «Sì a una legge sul fine vita, il Parlamento segua la Consulta. Pace in Ucraina? Trump ha aperto una strada»; “L’Europa ha tardato nel dialogo. La pace è sempre l’unica via”; Zuppi ad Atreju: L'amore non è assistenzialismo, dobbiamo risolvere le cause della povertà. E in intervista: la pace in Ucraina va fatta (Chiara Lonardo). Zuppi: «Sì a una legge sul fine vita, il Parlamento segua la Consulta. Pace in Ucraina? Trump ha aperto una strada» - Il presidente della Cei: «Sull'Autonomia Zaia mi ha spiegato la sua posizione, ma non mi ha convinto». msn.com

R. STAMPA / UCRAINA, CARD. ZUPPI: LA PACE GIUSTA? UN COMPROMESSO - Lo afferma Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, in una intervista al Corriere d ... 9colonne.it

“Pace è sempre giusta”/ Zuppi “Ucraina? Dialogo iniziato tardi, Chiesa contraria alla militarizzazione” - Il cardinale Zuppi, numero uno della CEI, intervistato stamane da Il Fatto Quotidiano sulla pace in Ucraina e non solo: cos'ha detto ... ilsussidiario.net

L'arcivescovo di Bologna e presidente della Cei Matteo Zuppi auspica che le trattative per la pace in Ucraina vadano a buon fine. Zuppi ne ha parlato questa mattina in occasione della visita al carcere minorile del Pratello - facebook.com facebook

Matteo Zuppi, i primi dieci anni dell'arcivescovo a Bologna: «Il costruttore di pace che ama le Cucine popolari e da giovane leggeva Bifo» x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.