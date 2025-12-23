Zodiac e Black Dahlia | due casi un solo killer? Cosa emerge nell’ultima inchiesta sui cold case più noti d’America

Zodiac e Black Dahlia sono due tra i casi più noti di cold case negli Stati Uniti, distinti per anni e contesti. Tuttavia, recenti approfondimenti suggeriscono possibili collegamenti tra le due storie. Questa inchiesta analizza le evidenze e le teorie emergenti, offrendo uno sguardo obiettivo sulle indagini e le ipotesi che potrebbero unire i misteri di questi due iconici omicidi irrisolti.

Una rete di omicidi è stata considerata distintamente per oltre settant'anni, con una differenza sostanziale nel tempo e nello spazio. Ma la prospettiva potrebbe cambiare molto presto. Da una parte c'è il Zodiac killer, che tra il 1968 e il 1969 terrorizzò la California del Nord con una serie di omicidi e lettere cifrate. Dall'altra, invece, il brutale assassinio di Black Dahlia, avvenuto a Los Angeles nel 1947. Secondo una nuova e lunga inchiesta del Daily Mail, però, i due crimini potrebbero avere un unico responsabile. Due misteri americani che si avvicinano: Zodiac e Black Dahlia. Il caso della Black Dahlia riguarda l'omicidio di Elizabeth Short, un'aspirante attrice 22enne, trovata morta il 15 gennaio di 78 anni fa a Los Angeles: il suo cadavere era stato segato a metà con una precisione chirurgica, lavato, mutilato ed esibito scenograficamente in un quartiere residenziale.

America’s two darkest unsolved murders solved? A chilling investigation links the Zodiac killer and the Black Dahlia case - For more than half a century, two of America’s most disturbing unsolved crimes have existed side by side, studied separately, mythologized endlessly, . timesofindia.indiatimes.com

The Zodiac killer and Black Dahlia murderer were the SAME man: Explosive investigation unmasks single suspect behind two of America's darkest murders - In a world exclusive, the Daily Mail can reveal that a new investigation has concluded that the Zodiac killer and the murderer of the Black Dahlia were the same man. dailymail.co.uk

