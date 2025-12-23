Zirkzee alla Roma | l' ex Bologna corre da Gasperini Le ultime sul centravanti

Zirkzee, ex Bologna, si avvicina alla Roma, con trattative avviate tra il club giallorosso e il Manchester United. Dopo la sconfitta contro la Juventus e le dichiarazioni di Gasperini, la società romana ha accelerato le operazioni per rinforzare l’attacco. L’obiettivo è trovare un nuovo centravanti in vista della prossima stagione e rafforzare le possibilità di qualificazione in Champions League. Le ultime sulle trattative indicano un progresso concreto.

Si registrano concreti passi in avanti fra la Roma e il Manchester United per Zirkzee. La sconfitta contro la Juventus e lo sfogo di Gasperini hanno infatti spinto Massara ad accelerare per regalare al tecnico il nuovo centravanti per puntare alla Champions League. Calciomercato Roma: trattative. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Calciomercato Roma, Gasperini chiede un nuovo centravanti: fari su Zirkzee Leggi anche: Zirkzee torna in Serie A? Roma in pole, ecco cos’è disposto a fare il club di Gasperini. Le ultime in chiave mercato Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Un'altra panchina per Zirkzee con il Manchester United: la Roma è in pressing per l'attaccante; Non solo Zirkzee, la Roma spinge per Raspadori; La Roma fa i conti per Zirkzee: a liberargli il posto non sarà Ferguson; Calciomercato Roma, altra panchina per Zirkzee: si avvicina un ritorno in Italia?. Zirkzee, il tempo non aiuta la Roma: Mbeumo e Diallo in Coppa d'Africa, lo United temporeggia - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il problema è che. tuttomercatoweb.com

Mercato Roma, è fatta per Zirkzee. Ora la stella degli Azzurri e due cessioni top - La società capitolina al lavoro per il doppio colpo in attacco per accontentare Gian Piero Gasperini: affari agli sgoccioli ... msn.com

ZIRKEE Roma accelera sul mercato: Zirkzee vicino, oggi summit per Raspadori - L’accordo con l’ex Bologna sembra sostanzialmente definito e si attende oggi il summit con l’Atletico Madrid per il riscatto di Raspadori ... statoquotidiano.it

RASPADORI ALLA ROMA: Zirkzee slitta, Massara ACCELERA

Roma, è fatta per Zirkzee! È il colpo giusto per i giallorossi È evidente come la bocciatura pubblica nel dopo gara con la Juve di Ferguson da parte di Gasp e le evidenti difficoltà a trovare la via del gol dei giallorossi (decimi in Serie A per reti segnate, 17 - facebook.com facebook

Roma, passi avanti per Zirkzee: intesa già trovata con il giocatore, viaggia bene anche la trattativa con il Manchester United per il prestito con diritto di riscatto @cmdotcom x.com

